В Херсонской области БПЛА прилетел во двор жилого дома – ранены трое детей

Бесплотник ВСУ ударил по двору жилого дома в населенном пункте на границе Херсонской и Запорожской областей. В результате атаки, совершенной накануне вечером, пострадали трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет. Об этом сообщил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко в своем канале мессенджере Max.

Двух младших детей доставили в Симферополь. Состояние 15-летнего подростка оценивается как крайне тяжелое. После стабилизации состояния его транспортируют в Симферополь.

Черевко добавил, что мать пострадавших ждет четвертого ребенка, она находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии.

Геническ, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

