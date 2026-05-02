В Ленобласти отражают атаку БПЛА, аэропорт «Пулково» работает с ограничениями

Российские военные отражают атаку украинских беспилотников в Ленинградской области. К настоящему моменту силы ПВО уничтожили два вражеских дрона. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Боевая работа продолжается», – написал он в мессенджере Max.

В шесть часов утра в Ленобласти были объявлена беспилотная опасность. Глава региона предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Петербургский аэропорт «Пулково» в целях безопасности полетов принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщила Росавиация. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, добавили в ведомстве.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

