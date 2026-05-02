СК расследует гибель семьи с четырьмя детьми на пожаре в ХМАО

Семья из семи человек погибла при пожаре в частном доме в поселке Высокий города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе. Четыре жертвы – дети. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

Пожар начался около двух часов ночи и был ликвидирован спустя полтора часа на площади 142 кв. м. Глава региона отметил, что причиной пожара, по предварительной иноформации, стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Департаменту социального развития Югры совместно с администрацией муниципалитета поручено организовать экстренную социальную и психологическую помощь близким погибших, добавил Кухарук, отметив, что держит ситуацию на личном контроле. «От имени правительства Югры и от себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших», – написал губернатор в мессенджере Max.

После пожара возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

«Причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования», – отметили в СК.

В свою очередь, прокуратура ХМАО организовала проверку в связи с пожаром и взяла на контроль ход расследования уголовного дела, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. «В рамках проверки будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб, полноте и качеству работы органов системы профилактики», – сообщили в прокуратуре.

Ханты-Мансийск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube