В Туапсе полностью потушили пожар на морском терминале

Пожар на морском терминале в Туапсе, начавшийся после атаки беспилотников ВСУ в ночь на 1 мая, полностью ликвидирован. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

В ликвидации возгорания участвовали около 130 человек и более 40 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Ранее сообщалось, что пожарные потушили открытое горение на терминале спустя сутки.

Добавим, что в Туапсинском округе продолжаются работы по очистке трех участков и береговой линии от нефтепродуктов после предыдущих ударов дронов ВСУ по морскому терминалу и НПЗ.

Краснодар, Наталья Петрова

