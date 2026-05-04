В Калининграде у многоэтажки обнаружили тела двух женщин и ребенка

В Калининграде под окнами многоэтажного дома обнаружили тела 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и трехлетнего внука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Семья снимала квартиру на девятом этаже, там была найдена предсмертная записка, которую оставила пожилая женщина, уточняет Baza.

Местное издание «Клопс» пишет, что у пенсионерки было психическое заболевание, ее дочь нигде не работала.

Сейчас на месте работают следователи. Обстоятельства случившегося выясняются в рамках расследования уголовного дела, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Калининград, Наталья Петрова

