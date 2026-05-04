Роспотребнадзор запросил данные о вирусе на круизном лайнере

Роспотребнадзор направил в Нидерланды запрос по ситуации с хантавирусом, вспышка которого стала причиной смерти туристов на круизном лайнере.

«С момента первой публикации Роспотребнадзор держит на контроле развитие ситуации, связанной с регистрацией хантавируса на борту круизного судна MV Hondius, находящегося в Атлантическом океане», – говорится в сообщении ведомства в «Макс».

Накануне сообщалось, что на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. По предварительным данным, два случая оказались смертельными. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили, что осведомлены о тяжелых случаях острого респираторного заболевания на судне.

В Роспотребнадзоре уточнили, что по каналам международных медико-санитарных правил направлен запрос в профильные органы Нидерландов, под флагом которых ходит судно, с просьбой предоставить результаты лабораторных исследований.

Кроме того, ведомство усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска и использует систему оценки рисков для предотвращения завоза инфекции. В России имеются тест-системы для диагностики хантавируса, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

