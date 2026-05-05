В Донецке задержали подозреваемого в госизмене медика

Сотрудники ФСБ задержали в ДНР медика, передававшего Украине информацию о Вооруженных силах РФ и пострадавших в результате атак ВСУ. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Задержанным оказалс сотрудник одного из донецких медицинских учреждений. Его подозревают в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

По данным спецслужбы, фигурант установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им информацию о местах дислокации подразделений ВС России в Харцызске и Макеевке.

Кроме того, задержанный передавал кураторам информацию о пациентах, пострадавших в результате украинских обстрелов.

Донецк, Наталья Петрова

