российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 мая 2026, 13:44 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ ударили дронами по администрации Энергодара

Украинские войска атаковали город – спутник Запорожской АЭС Энергодар, есть попадания по зданию городской администрации. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

«В настоящее время город подвергается атаке со стороны ВСУ. Зафиксировано несколько попаданий по зданию администрации. Оценка ущерба на данный момент затруднена. Сохраняется угроза повторных ударов», – написал градоначальник в «Максе».

Предварительно, пострадавших нет, добавил Пухов. Мэр попросил местных жителей ограничить передвижение по городу, оставаться в укрытиях или в безопасных местах, не приближаться к местам прилетов.

Энергодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Запорожье, Конфликт на Украине, Скандалы и происшествия,