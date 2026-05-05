ВСУ ударили дронами по администрации Энергодара

Украинские войска атаковали город – спутник Запорожской АЭС Энергодар, есть попадания по зданию городской администрации. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

«В настоящее время город подвергается атаке со стороны ВСУ. Зафиксировано несколько попаданий по зданию администрации. Оценка ущерба на данный момент затруднена. Сохраняется угроза повторных ударов», – написал градоначальник в «Максе».

Предварительно, пострадавших нет, добавил Пухов. Мэр попросил местных жителей ограничить передвижение по городу, оставаться в укрытиях или в безопасных местах, не приближаться к местам прилетов.

Энергодар, Наталья Петрова

