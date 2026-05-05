В Ростове-на-Дону у двух школьников выявили туберкулез

В Ростове-на-Дону у двух учеников выявили туберкулез. Детей госпитализировали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный минздрав.
«Были выявлены двое учеников с инфильтративным туберкулезом легких, у которых отсутствует бактериовыделение, что исключает риск заражения окружающих. Оба ребенка госпитализированы для лечения», – сообщил представитель ведомства.
Отмечается, что в образовательном учреждении и по месту жительства школьников провели дезинфекцию. Все контактные лица прошли обследование, новых случаев заболевания не выявлено.
В министерстве добавили, что риска для здоровья учащихся и сотрудников школы нет.
Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова
