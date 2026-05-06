ВСУ продолжают бить по жилым кварталам и администрации Энергодара

Украинские войска в среду продолжили атаки беспилотниками на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. На данный момент зафиксировано несколько ударов, в том числе по зданию городской администрации. Часть БПЛА подавили средствами РЭБ. В целях безопасности сотрудники администрации переведены на удаленный режим работы.

Все городские службы и системы жизнеобеспечения переведены в режим повышенной готовности. Пухов попросил местных жителей по возможности ограничить передвижение по городу и строго соблюдать меры безопасности.

Накануне девятиэтажное здание администрации Энергодара подверглось атаке не менее 15 FPV-дронов ВСУ на оптоволокне, большую часть нейтрализовали, сообщал Пухов. В результате удара БПЛА был поврежден фасад здания администрации городского округа. Кроме того, вражеский дрон попал в многоэтажный жилой дом, обошлось без пострадавших. Во время другой атаки беспилотников на город пострадала пожилая женщина. Ей оказывается медицинская помощь амбулаторно.

Энергодар, Наталья Петрова

