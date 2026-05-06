40 школьников отравились газом в Омской области

В Омской области 40 учеников попали в больницу из-за отравления газом. Проводится проверка.

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, дети находились на экскурсии в городе Тара, когда неподалеку на газопроводе произошла утечка. «Ребят оперативно эвакуировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает», – написал глава региона в своем канале в «Макс».

Пострадавшие – учащиеся 5-х и 6-х классов, уточняет «Shot». Утечка произошла во время опрессовки на газопроводе. Детей госпитализировали в Тарскую больницу с отравлением легкой степени.

Правоохранительные органы проводят проверку. Хоценко добавил, что по его поручению на месте работает глава района Евгений Лысаков.

Омск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube