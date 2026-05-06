В Чебоксарах после массированного удара ВСУ повреждены 40 домов, школы, детсады и колледж

В Чебоксарах в результате массированной атаки ВСУ повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детсады и электромеханический колледж. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Накануне в городе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба.

«Введение ЧС позволяет нам оперативно мобилизовать ресурсы и направить бюджетные средства на аварийные работы и адресную помощь», – написал Николаев в «Максе».

Глава республики добавил, что сейчас 70 специалистов проводят поквартирные обходы для оценки ущерба, в пунктах временного размещения уже приняли более 1000 человек. «Пострадавшим доступны единовременные выплаты, компенсации за утрату имущества и пособия по здоровью – заявления принимаются через Госуслуги или МФЦ», – отметил Николаев.

Руководитель региона поручил в кратчайшие сроки восстановить пострадавшие жилые дома и социальную инфраструктуру. По его словам, строители уже приступили к замене остекления и ремонту.

Ранее сегодня минздрав Чувашии сообщил, что число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары выросло до 37, двое из них погибли. В больнице остаются 11 человек, трое из них в тяжелом состоянии.

ВСУ 5 мая ударили по Чебоксарам крылатыми ракетами и беспилотниками, сообщал Следственный комитет РФ. По его данным, в массированной атаке были задействованы не менее восьми беспилотников. «Повреждено предприятие гражданского назначения, а также многоэтажные жилые здания и более двух десятков домовладений», – говорится в сообщении. По факту атаки ВСУ на гражданские объекты в Чувашии возбуждено уголовное дело о теракте.

Чебоксары, Наталья Петрова

