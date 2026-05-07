Из шахты в Кузбассе эвакуировали 110 человек из-за задымления

В шахте «Алардинская» в Кузбассе произошло задымление, из-за чего эвакуировали горняков. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа, горняков выводят на поверхность по запасным выходам. По данным МЧС, эвакуированы 110 человек, для поддержания жизнеобеспечения в шахте остаются 16 человек.

«Добыча угля приостановлена, погибших и пострадавших нет», – добавили спасатели.

Прокуратура и СК Кузбасса организовали проверки, выясняются причины произошедшего.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube