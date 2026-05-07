В ростовской школе старшеклассница пострадала при взрыве страйкбольной гранаты

В одной из школ Ростовской области при взрыве страйкбольной гранаты пострадала 17-летняя ученица. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Инцидент произошел в городе Миллерово. В результате происшествия старшекласснице потребовалась медицинская помощь, у девочки диагностированы ожоги.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи, выясняется полная картина произошедшего, проводится осмотр места происшествия. В рамках расследования уголовного дела следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления», – добавили в ведомстве.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

