Эмираты отражают ракетную и беспилотную атаки со стороны Ирана

Объединенные Арабские Эмираты в настоящее время принимают меры по отражению ракетных и беспилотных атак со стороны Ирана, говорится в заявлении Министерства обороны страны, написанном на арабском языке.

По всей стране слышатся звуки, связанные с «продолжающимися боевыми действиями ракет и беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении, опубликованном в пятницу утром в социальных сетях.

Населению настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие и следовать указаниям по обеспечению безопасности, изданным соответствующими органами.

Ранее, 9 апреля, ОАЭ объявили о том, что их воздушное пространство свободно от угроз, что совпало с началом перемирия между США и Ираном.

За последние два месяца ОАЭ подверглись большему обстрелу со стороны Ирана, чем любая другая страна.

Дубай, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

