В Приангарье малолетние брат с сестрой выпали из окна

В Иркутской области маленькие дети выпали из окна третьего этажа. Малышей госпитализировали.
Инцидент произошел в Усолье-Сибирском, сообщает областная прокуратура. «Мальчик и его сестра, оставшись без присмотра взрослых, выпали, опершись на москитную сетку, из окна квартиры», – отметили в надзорном ведомстве.
Детей обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. Пострадавшие госпитализированы в Усольскую детскую городскую больницу.
По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.
Иркутск, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»