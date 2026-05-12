В Приангарье малолетние брат с сестрой выпали из окна

В Иркутской области маленькие дети выпали из окна третьего этажа. Малышей госпитализировали.

Инцидент произошел в Усолье-Сибирском, сообщает областная прокуратура. «Мальчик и его сестра, оставшись без присмотра взрослых, выпали, опершись на москитную сетку, из окна квартиры», – отметили в надзорном ведомстве.

Детей обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. Пострадавшие госпитализированы в Усольскую детскую городскую больницу.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.

Иркутск, Зоя Осколкова

