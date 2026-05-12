В Кузбассе подросток пытался поджечь тепловоз по указанию мошенников

В Кемеровской области задержали 17-летнего подростка, который пытался совершить диверсию на железной дороге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, юноша прибыл в Кузбасс из Приморского края. «Молодой человек купил канистру бензина и облил им тепловоз на железнодорожной станции Кемерово-Сортировочная. Завершить диверсию ему не удалось, он попытался скрыться, но был задержан», – говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что поджигатель действовал по указанию мошенников. Он перешел по вредоносной ссылке в интернете, после чего ему пришло уведомление, что его аккаунт на портале «Госуслуги» взломан. Затем злоумышленники связались с юношей и начали угрожать ему уголовным преследованием. Запуганный житель Приморья приехал в Кемерово, чтобы выполнить задание анонимных аферистов.

Уголовное дело возбуждено по статье «Диверсия». Подростку грозит до 20 лет лишения свободы.

Кемерово, Зоя Осколкова

