Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани – пострадали два ученика

Двое учеников пострадали в результате стрельбы в школе в Гулькевичском районе Краснодарского края. Девятиклассник пронес пневматическое оружие в здание учебного заведения и ранил учащихся. Об этом сообщил губернатор региона Венимамин Кондратьев.

«Девятиклассник пронес пневматическое оружие в здание школы и травмировал двоих учеников. Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице, на данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное», – написал глава края в мессенджере Max.

Краевой минздрав направил психологов для оказания помощи ученикам школы и родителям, добавил Кондратьев.

«Сейчас предстоит разобраться, как старшеклассник смог пронести с собой оружие. В отношении руководства школы и охранной организации проведем проверку, в муниципалитет уже направлена комиссия министерства образования региона», – отметил губернатор.

Канал Baza уточняет, что 16-летний девятиклассник ранил двух 15-летних школьников в висок и в живот. По данным канала SHOT, подросток открыл стрельбу в школе на Кубани из-за заваленного экзамена. Злоумышленника задержали на улице после попытки сбежать с места преступления.

Прокуратура Гулькевичского района организовала проверку по факту стрельбы в школе №1 им. М.И. Короткова в городе Гулькевичи, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте находится прокурор Гулькевичского района Владимир Хлынов

«Прокуратурой района организована проверка антитеррористического законодательства, по результатам которой, при наличии обстоятельств, будут приняты меры реагирования», – говорится в сообщении.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube