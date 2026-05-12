СК возбудил дело против подростка, открывшего стрельбу в школе на Кубани

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении ученика 9 класса школы в городе Гулькевичи Краснодарского края, устроившего стрельбу в учебном заведении из пневматического пистолета. В результате инцидента телесные повреждения получили двое младшеклассников. Об этом сообщил региональный главк Следственного комитета России.

Подросток пытался сбежать с места преступления, но был задержан. Сейчас с ним проводятся следственные действия. По данным правоохранителей, 16-летний школьник купил травмат на маркетплейсе при помощи матери, передает ТАСС. Также стало известно, что подросток на профилактических учетах не состоит, воспитывается в неполной семье.

«Следствием устанавливается полная картина произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления. В ходе следствия также будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за обеспечение безопасности в школе», – сообщили в СУ СК РФ по региону.

О стрельбе в школе на Кубани ранее сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Пострадавших доставили в больницу с синяками и ушибами, им оказана вся необходимая помощь. Медики оценивают состояние детей как удовлетворительное. Краевые власти проведут проверку школы и охранной организации, в муниципалитет направлена комиссия регионального министерства образования. Прокуратура организовала проверку по факту стрельбы в школе.

Краснодар, Наталья Петрова

