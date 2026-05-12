БПЛА ударили по сотрудникам ЖКХ в Херсонской области: один человек погиб, 5 ранены

Украинские беспилотники атаковали группу сотрудников коммунальной организации в городе Алешки Херсонской области. Пострадали шесть человек, один из них скончался от полученных ранений в больнице. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Бригада сотрудников ЖКХ, выполнявших работу по благоустройству, попала под удар дронов около 10 часов утра у продуктового магазина на улице Голопристанской. На работниках были одеты специальные светоотражающие оранжевые жилеты, но это не уберегло их от прицельного удара БПЛА.

Все пострадавшие были доставлены в Алешкинскую ЦРБ. «Одна из раненых сотрудниц из-за тяжести полученных ран скончалась в больнице», – написал Мирошник в «Максе».

Геническ, Наталья Петрова

