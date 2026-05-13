Под Уфой горит нефтяной резервуар

Силы МЧС ликвидируют возгорание нефтяного резервуара под Уфой. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Башкирии, инцидент случился в поселке Нурлино Уфимского района.

На место незамедлительно были направлены силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии установлено, что при проведении технологических работ на линейной производственно-диспетчерской станции произошел взрыв с последующим горением. Резервуар выведен из эксплуатации.

В тушении пожара задействованы 46 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 38 человек и 13 единиц техники.

По предварительным данным два человека получили ожоги, их госпитализируют.

Уфа, Елена Васильева

