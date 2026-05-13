В Приамурье уставшая от работы няня «заминировала» детский сад

В Приамурье помощница воспитателя отправила ложное сообщение о минировании детского сада, так как хотела пораньше уйти с работы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Жительница Благовещенска работала няней в детском саду. В январе 2026 года она хотела уйти домой, но понимала, что отпроситься не получится, поэтому пошла на преступление – сообщила о бомбе.

Женщина вставила запасную сим-карту в телефон, создала аккаунт в мессенджере под псевдонимом «Твоя судьба» и отправила коллеге-кладовщику три сообщения: «Заминировано», «Осталось 45 минут», «Осталось 35 минут». После отправки сообщений она уничтожила сим-карту: сломала ее и выбросила в урну у остановки.

Воспитателей и детей эвакуировали. Правоохранители не обнаружили взрывных устройств при осмотре здания и территории.

В ходе расследования сотрудники УФСБ России по Амурской области установили личность причастной к лжеминированию няни. Суд приговорил женщину к штрафу в размере 100 тысяч рублей, также у нее конфисковали телефон, с которого были отправлены сообщения.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

