российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Кузбассе столкнулись электричка и грузовик

Фото Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

В Кемеровской области электропоезд столкнулся с грузовиком. Транспортная прокуратура организовала проверку.

Авария произошла у станции Бочаты Западно-Сибирской железной дороги. Поезд протаранил грузовик, выехавший на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Удар был настолько сильным, что первый вагон поезда сошел с рельсов. В результате пострадали три человека.

«Ожидаются задержки в движении поездов», – сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Надзорное ведомство проводит проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,