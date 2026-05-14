В Кузбассе столкнулись электричка и грузовик

В Кемеровской области электропоезд столкнулся с грузовиком. Транспортная прокуратура организовала проверку.

Авария произошла у станции Бочаты Западно-Сибирской железной дороги. Поезд протаранил грузовик, выехавший на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Удар был настолько сильным, что первый вагон поезда сошел с рельсов. В результате пострадали три человека.

«Ожидаются задержки в движении поездов», – сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Надзорное ведомство проводит проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

Кемерово, Зоя Осколкова

