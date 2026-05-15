Самарский минздрав потерял 100 млн рублей от действий мошенников

Министерству здравоохранения Самарской области был причинен ущерб в размере более 100 млн рублей из-за мошеннической схемы при проведении закупок медицинских изделий. Об этом сообщают региональные управления ФСБ и МВД.

По данным правоохранителей, в период с 2020 по 2025 год заключено 605 госконтрактов на поставку медизделий в учреждения здравоохранения Самарской области на общую сумму более 5 млрд рублей. При этом поставщики определялись неконкурентным способом, стоимость поставляемого оборудования устанавливалась подозреваемыми через подконтрольные организации.

«В результате данных противоправных действий министерству здравоохранения Самарской области причинен ущерб в размере более 100 миллионов рублей», – сообщили в пресс-службе УФСБ.

К мошенничеству причастны три фирмы и руководитель территориального фонда ОМС Самарской области. По версии следствия, они вступили в сговор с представителями ГКУ «Самарафармация» и регионального минздрава целью хищения бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования.

В общей сложности возбуждено девять уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Трое подозреваемых заключены под стражу, один объявлен в федеральный розыск.

Самара, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

