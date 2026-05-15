В Красноярске в кадетском корпусе произошла вспышка норовируса

В Красноярске произошла вспышка острой кишечной инфекции в кадетском корпусе. СКР возбудил уголовное дело.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, выявлено 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию, у части заболевших подтвержден норовирус.

«Заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести», – отметили в надзорном ведомстве.

Следственным отделом по Советскому району города Красноярск ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Красноярск, Зоя Осколкова

