Самолет получил повреждения после аварийной посадки в болото под Тобольском

Легкомоторный самолет, патрулировавший лес, совершил аварийную посадку в Тюменской области. Находившиеся на его борту пилот и летчик-наблюдатель не пострадали. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

По информации надзорного ведомства, 15 мая в 15:03 по местному времени экипаж воздушного судна RALL авиакомпании «Капитал Джет», выполнявший полет по лесопатрулированию, совершил аварийную посадку на удалении 75 км к юго-востоку от города Тобольска в болотистой местности (между населенными пунктами Вагай и Черное Вагайского района).

На борту самолета находились пилот и летчик-наблюдатель, которые в результате инцидента не пострадали. Экипаж эвакуирован спасательным вертолетом Ми-8. Самолет получил повреждения.

Тюменская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, которую проводит Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ по статье 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства авиаинцидента.

Тюмень, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube