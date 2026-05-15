Девять человек пострадали при ударе ВСУ по Дому культуры в ДНР

В городе Шахтерск Донецкой народной республики в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов пострадали девять человек. Удар был нанесен по местному Дому культуры.

«Девять пострадавших: один в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие – в среднем и легком. Госпитализировано трое», – говорится в сообщении Минздрава региона, которое приводит РИА «Новости».

Удар был нанесен днем 15 мая. По информации мэра города Александра Шатова, украинские военные формирования атаковали Дом культуры четырьмя беспилотниками во время приема граждан главой городской администрации.

Шахтерск, Анастасия Смирнова

