На АЗС в Пятигорске взорвался газовоз, пожарные тушат возгорание

В Пятигорске Ставропольского края на газовой автозаправке при разгрузке газовоза прогремел взрыв и начался пожар. Об этом сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов, который находится на месте ЧП. На данный момент известно о двух пострадавших.

«Все силы и средства выехали на ликвидацию чрезвычайной ситуации», – написал он в «Максе».

Причиной взрыва, предположительно, стало нарушение техники безопасности, отметил Ворошилов, подчеркнув, что «взрыв никак не связан с атакой БПЛА». Глава города попросил воздержаться от поездки по улице Ермолова.

По его словам, сейчас основная задача локализовать пожар, распространившийся на площади 1000 кв. м, и не дать ему перекинуться на соседние здания. В тушении пожара задействованы 45 человек и 15 единиц техники, уточнил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По словам главы региона, в результате происшествия пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии, с ними работают медики.

Пятигорск, Наталья Петрова

