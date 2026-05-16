ВСУ атаковали территорию ЗАЭС – дрон упал у энергоблоков

Украинские войска атаковали территорию Запорожской АЭС. Беспилотник упал вблизи энергоблоков станции, но не сдетонировал, сообщается в официальном канале ЗАЭС в «Максе».

Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения после атаки ВСУ в пределах нормы. Пострадавших нет, проводится обследование территории и оценка обстоятельств инцидента. ЗАЭС продолжает работу в штатном режиме, сообщили на станции.

«Все технологические процессы протекают нормально, параметры безопасности находятся под строгим контролем», – говорится в сообщении.

На ЗАЭС назвали беспрецедентным факт украинской атаки по территории крупнейшего ядерного объекта Европы. «Удары по атомной станции – это переход всех возможных красных линий, проявление ядерного терроризма и безответственного безумия, способного поставить под угрозу безопасность целого региона», – подчеркнули на станции.

Напомним, 14 мая дроны ВСУ атаковали прилегающую к Запорожской АЭС территорию. В результате ранения получили два сотрудника станции.

Энергодар, Наталья Петрова

