Значительная часть Запорожской области обесточена после атак ВСУ

На значительной части Запорожской области отключено электроснабжение из-за обстрелов ВСУ, идут ремонтные работы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«На территории Запорожской области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак противника. Отключения затронули значительную часть региона», – говорится в сообщении главы региона в мессенджере Max.

Балицкий добавил, что объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания.

Мелитополь, Наталья Петрова

