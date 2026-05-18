Россиянка утонула на популярном пляже в Таиланде

В Таиланде утонула гражданка России. Об этом сообщает Phuket News со ссылкой на местную полицию.

Трагедия произошла на пляже Най Янг на острове Пхукет. Местный житель заметил в воде женщину и вытащил ее на берег, после чего вызвал спасателей.

43-летнюю россиянку доставили в больницу Таланга, где позже констатировали смерть пострадавшей. Тело направили в больницу Vachira Phuket для дальнейших процедур.

Правоохранители уведомили посольство России, бюро миграции и пограничников. Причины произошедшего устанавливаются.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube