Более 60 домов и 34 машины повреждены в Севастополе после атаки БПЛА

В Севастополе 66 частных и многоквартирных домов, а также 34 автомобилей получили повреждения в результате масштабной атаки украинских дронов ночью 17 мая. Об этом сообщил глава департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
По его словам, в ночь на 17 мая нейтрализовано 64 БПЛА. Обошлось без пострадавших, но выявлены повреждения различной степени тяжести в 21 многоквартирном доме и 45 частных домовладениях, уточнил чиновник. Речь идет о повреждении остекления, фасадов домов, кровель.
Также повреждены 34 автомобиля, а есть повреждения общественного транспорта.
Кроме того, повреждения получили два объекта системы электроснабжения, аварийные работы на них уже завершены. Также поврежден физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Верхнесадовое, добавил Краснокутский, передает «Интерфакс».
