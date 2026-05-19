Ан-2 с восемью людьми на борту аварийно сел в якутской тайге

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в Томпонском районе Якутии. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России. На борту воздушного судна находились восемь человек.

По информации ведомства, борт вылетел из населенного пункта Теплый Ключ, позже командир принял решение о возвращении в аэропорт вылета, после чего на связь не выходил.

После аварийной посадки спасатели получили сообщение о координатах самолета и выходе пассажиров из лесного массива пешком в сторону Теплого Ключа.

Из Якутска на место ЧП уже вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы и медики.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура уточнила, что самолет получил повреждения. Якутской транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

По факту авиаинцидента якутскими следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Канал Baza уточняет, что при аварийной посадке Ан-2 пострадал командир Ан-2. Пилоту оказали медицинскую помощь на месте. По предварительным данным, борт совершил вынужденную посадку из-за проблем с двигателем.

Обновлено. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что Ан-2 совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя. Борт патрулировал пожароопасную обстановку в регионе.

Якутск, Наталья Петрова

