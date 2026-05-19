На Байкале перевернулось судно с туристами, есть жертвы

На Байкале перевернулось судно на воздушной подушке. По предварительным данным, четыре человека утонули, 10 удалось спасти.

Инцидент произошел в районе скалы Черепаха. На борту аэролодки «Север-750» находились 14 человек. В какой-то момент капитан решил совершить прыжок со льда в воду, и именно во время этого маневра судно перевернулось.

10 человек удалось спасти, в том числе 14-летнего подростка, сообщили в региональном управлении МЧС. Девятерым пострадавшим оказали помощь на месте, одну женщину госпитализировали. Поиски четырех человек продолжаются. Аэролодка подтянута к берегу. Дополнительно на место аварии направлена водолазная группа.

Позже в МЧС уточнили, что в аэролодке находились 18 человек. «Спасено 13 человек, в том числе один ребенок. Одна женщина получила рваную рану ноги, госпитализирована в медучреждение. К сожалению, погибли пять человек», – отметили в ведомстве.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube