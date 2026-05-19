В Ленинградской области отразили атаку двух украинских БПЛА

Силы противоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на Ленинградскую область. На данный момент сбито два БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
В регионе действует режим беспилотной опасности. Опасность БПЛА изначально объявили в воздушном пространстве Лужского района Ленобласти в 9:06 мск. Спустя 40 минут угрозу воздушной атаки объявили на территории всего региона. Жители Ленобласти предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета.
В петербургском аэропорту Пулков с 11:04 мск действуют временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила Росавиация.
Санкт-Петербург, Наталья Петрова
