В Ленинградской области отразили атаку двух украинских БПЛА

Силы противоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на Ленинградскую область. На данный момент сбито два БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В регионе действует режим беспилотной опасности. Опасность БПЛА изначально объявили в воздушном пространстве Лужского района Ленобласти в 9:06 мск. Спустя 40 минут угрозу воздушной атаки объявили на территории всего региона. Жители Ленобласти предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета.

В петербургском аэропорту Пулков с 11:04 мск действуют временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила Росавиация.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

