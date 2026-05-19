Два сотрудника МЧС погибли при разминировании поселка в ДНР

Два сотрудника МЧС погибли во время разминирования в одном из населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«К сожалению, во время выполнения работ произошел взрыв неустановленного ВОП. 26-летний Антон Бондаренко и 29-летний Дмитрий Медведев погибли на месте», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за время работы Бондаренко разминировал сотни боеприпасов. С первых дней начала СВО он зачищал от мин поля вблизи линий электропередачи, газо- и водопроводов, жилые кварталы Волновахи и Мариуполя.

Медведев выполнял обязанности водителя-сапера. Вместе с коллегами он выезжал в самые опасные точки региона, транспортируя взрывоопасные предметы на подрывную площадку для их дальнейшего уничтожения.

Руководство и личный состав Главного управления МЧС России по ДНР выразили соболезнования семьям погибших.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube