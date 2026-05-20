Жуткая история: в Башкирии ищут браконьера, который убил рожавшую лосиху и двух лосят

Полиция и Минэкологии Башкирии расследуют жуткий факт браконьерства: охотник убил рожавшую лосиху и двух лосят.

Как сообщает в ВК центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф», ЧП случилось 30 апреля на границе Кармаскалинского и Иглинского районов. Беременная самка лося вышла на опушку леса и родила первого своего малыша и, дожидаясь пока он встаёт на ножки, начала рожать второго. В это время животных обнаружил браконьер. Несмотря на запрет охоты, он выстрелил в лосиху. Животное было ранено, а второй лосенок наполовину в ней застрял. Преступник вытащил второго лосенка, добил мать, разделал тушу и вытащил из нее пули. Потом он убил лосят, в том числе одного путем перелома шеи, тела лосят, копыта, шкуру и голову лосихи он раскидал по лесу и скрылся с места преступления.

Полиция и охотинспектор побывали на месте преступления и зафиксировали все детали, ведутся поиски браконьера.

Уфа, Елена Васильева

