На Кубани жителя задержали за подготовку теракта на железной дороге

Жителя Краснодара задержали за подготовку поджога на железной дороге. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

«В Краснодарском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России, планировавшего подготовку диверсионно-террористического акта», – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, мужчина поддерживал связь с украинской террористической организацией в одном из мессенджеров. По заданию куратора он планировал поджечь объект энергообеспечения железной дороги.

Кроме того, установлено, что преступник распространял в интернете заведомо ложную информацию в отношении российских военнослужащих и публиковал посты с призывами к финансированию ВСУ.

Подозреваемого заключили под стражу.

Краснодар, Зоя Осколкова

