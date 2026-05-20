В Херсонской области человек погиб при обстреле ВСУ машины с хлебом

ВСУ нанесли удар по машине с хлебом в Херсонской области. В результате обстрела одни человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

Автомобиль попал под обстрел в Софиевке. Хлеб везли людям, проживающим в непосредственной близости от линии фронта, где доступ к продуктам питания остается крайне ограниченным, уточнил чиновник в «Максе».

В результате атаки ранения тяжелой и средней степени тяжести получили водитель машины и его напарник. По словам Филипчука, военные медики оперативно оказали первую помощь, но одного из мужчин спасти не удалось. Другой пострадавший госпитализирован.

Геническ, Наталья Петрова

