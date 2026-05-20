Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов под Саратовом, ведется проверка

Локомотив пассажирского поезда сообщением Саратов – Сириус сошел с рельсов в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги (ПривЖД). Никто не пострадал. Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

«Сегодня в 11:02 на перегоне Багаевка – Буркин Приволжской железной дороги произошел сход локомотива пассажирского поезда №14 сообщением Саратов – Сириус. В связи с этим прогнозируется его задержка более 2 часов», – сказано в сообщении Приволжской железной дороги.

На место инцидента направлены два восстановительных поезда.

Позже железнодорожники сообщили РИА «Новости», что поезд продолжил движение по маршруту с задержкой 2 часа. Состав будет нагонять отставание по ходу движения, отметили в ПривЖД.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку после происшествия с поездом. По данным надзорного ведомства, с рельсов сошли две колесные пары локомотива, пострадавших нет.

«Прокуратурой проверяется исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, устанавливаются обстоятельства и причины схода», – говорится в сообщении пресс-службы Южной транспортной прокуратуры.

Саратов, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube