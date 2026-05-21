В школе Пермского края три ученика получили ожоги из-за взрыва петарды

В Пермском крае пятиклассник взорвал петарду в школе. В результате пострадали трое учеников. Об этом сообщает региональное Министерство образования и науки.

Инцидент произошел в школе №8 города Чайковского. Одни из учеников принес в класс устройство для подачи громких звуковых и световых сигналов – «Сигнал охотника». Патрон случайно взорвался, когда мальчик хвастался перед одноклассниками.

«Незначительные ожоги получили трое учащихся. Они были осмотрены сотрудниками скорой медицинской помощи. Двое детей в госпитализации не нуждались, один был направлен в приемное отделение больницы для дополнительного осмотра», – говорится в сообщении.

Министерство совместно с администрацией муниципалитета проводит проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Пермь, Зоя Осколкова

