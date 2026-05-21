В Алтайском крае задержали двух подростков за диверсию на железной дороге

В Алтайском крае двое подростков подожгли релейный шкаф по заданию неизвестных. Об этом сообщает МВД РФ.

Пожар произошел на станции Бийск Западно-Сибирской железной дороги. Оперативники установили, что поджог совершили двое юношей 16 и 17 лет, подозреваемых задержали. Возбуждено дело по статье «Диверсия».

По данным полиции, подростки нашли в интернете предложение о подработке. После этого кураторы выслали им инструкцию по поджогу железнодорожных объектов.

Отмечается, что поджог релейного шкафа не повлиял на движение поездов на данном участке Западно-Сибирской железной дороги.

Барнаул, Зоя Осколкова

