В Башкирии возбудили дело после массового отравления детей в лагере

Следователи возбудили уголовное дело по сообщению о массовом заболевании детей кишечной инфекцией в оздоровительном лагере в Абзелиловском районе Башкирии. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Информация о вспышке кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере была выявлена в ходе мониторинга СМИ. Сообщается, что заболели несколько детей в возрасте 11-15 лет. Точное количество отравившихся уточняется.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления соответствия оказываемых услуг предъявляемым законом санитарным требованиям и нормам. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям руководства и работников лагеря.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии уточнили, что в лагере отравились несколько детей из Челябинской области. Точное количество заболевших устанавливается. По информации надзорного ведомства, 18 мая группа детей от 11 до 15 лет приехала в соседний регион на трехдневный детский форум. Спустя два дня некоторые из них почувствовали недомогание и обратились за медпомощью.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Башкирии проводят эпидемиологическое расследование в лагере «Уральские зори», где произошла вспышка кишечной инфекции, сообщила пресс-служба ведомства. По ее данным, выявлено 16 заболевших, их состояние оценивается как удовлетворительное. Остальные дети остаются под медицинским наблюдением. Угрозы распространения инфекции нет.

Специалисты отобрали в лагере пробы пищевой продукции, воды, а также смывы с поверхностей. Проведена проверка санитарного состояния объекта. Эпидрасследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация и противоэпидемические мероприятия находится на контроле регионального Роспотребнадзора.

Уфа, Наталья Петрова

