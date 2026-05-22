Теракт по заданию из Сети: подросток приехал из Рязани в Новосибирск и поджег машины полиции

Подросток из Рязани по заданию кураторов приехал в рабочий поселок Краснообск под Новосибирском и устроил поджог полицейских автомобилей. 16-летний злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По информации правоохранителей, инцидент произошел 22 мая, сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание.

Известно, что подросток действовал по указанию внешних кураторов. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают оперативные сотрудники полиции и УФСБ России по Новосибирской области.

Следственные органы возбудили в отношении юного поджигателя уголовное дело по статье «Теракт». По версии следствия, юноша выполнял задание куратора из интернета за вознаграждение, передает ТАСС. Подросток 2009 года рождения облил горючей жидкостью два служебных автомобиля территориального отдела полиции в рабочем поселке Краснообск и поджег их.

Новосибирск, Наталья Петрова

