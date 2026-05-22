В Хакасии около 90 тысяч жителей остались без воды из-за аварии

В Хакасии произошла авария на самотечном водопроводном коллекторе. В результате без воды остались около 90 тысяч жителей.
Авария случилась в селе Калинино. При запуске системы водоснабжения ночью был обнаружен технологический порыв на трассе водопровода.
Жители города Черногорска, поселков Расцвет и Тепличный остаются без водоснабжения. Как сообщил замглавы республики Дмитрий Бученик, организован подвоз воды в медицинские учреждения с круглосуточным прибыванием людей.
К устранению неполадок привлекли восемь человек из состава аварийных бригад водоканала. Кроме того, в готовности четыре единицы спецтехники.
