В Новороссийске задержан готовивший теракт на энергообъекте агент Киева

В Новосибирске задержан агент украинских спецслужб, намеревавшийся устроить подрыв одного из объектов энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае. Об этом сообщила ФСБ России.

По информации спецслужбы, задержанный – житель Северского района Кубани 2003 года рождения. Он был завербован в иностранном мессенджере сотрудником СБУ для подрыва энергообъекта на территории Краснодарского края с использованием самодельной бомбы.

Злоумышленника задержали по дороге к месту нахождения тайника со самодельным взрывным устройством. Из схрона изъято готовое к применению СВУ фугасного действия с массой взрывчатого вещества 2,5 кг, а также телефонный аппарат с перепиской с куратором, подтверждающей подготовку к преступлению.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств и госизмене. Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием, отметили в ФСБ.

Москва, Наталья Петрова

