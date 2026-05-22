Взрыв произошел на НПЗ в Венгрии: есть погибший и пострадавшие

Мощный взрыв прогремел на заводе нефтегазовой компании MOL в венгерском Тисауйвароше. После взрыва начался сильный пожар. В результате происшествия погиб один человек, еще несколько получили серьезные ранения. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в соцсетях.

На место ЧП выехали венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань и гендиректор MOL Жолт Хернади. Подробности и причины инцидента не уточняются.

Напомним, в октябре 2025 года взрывы и пожары произошли на двух НПЗ в Румынии и Венгрии. Днем 20 октября взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе «ЛУКойла»в румынском городе Плоешть. Вечером того же дня начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе MOL в Венгрии. Обошлось без пострадавших. Оба предприятия работали на российском сырье, получаемом по трубопроводу «Дружба».

Некоторые западные СМИ писали, что за ЧП на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии может быть ответственна Украина.

Будапешт, Наталья Петрова

