В Туве проводят проверку в детском саду из-за подозрительных уколов

В Туве родители обнаружили у своих детей следы от уколов, которые, предположительно, малышам сделали в детском саду. Правоохранительные органы проводят проверку.

«В УМВД России по Кызылу поступило несколько заявлений от матерей малолетних воспитанников одного из детских садов города. Женщины сообщили, что обнаружили у своих 4-летних детей телесные повреждения в области ягодиц в виде следов от уколов», – говорится в сообщении полиции.

Сами дети сообщили, что их уводили в туалет и там воспитатель и нянечка якобы ставили уколы шприцем.

Проверку организовала и прокуратура. Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям сотрудников образовательного учреждения, а также проверит соблюдение законодательства о защите прав детей.

Как передает RT, дети чувствуют себя нормально, их проверят на наличие в организме неизвестных веществ. Кроме того, с малышами работают психологи.

Кызыл, Зоя Осколкова

