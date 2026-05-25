В Горловке из-за атаки дронов ВСУ погибли двое детей и двое взрослых

Четыре мирных жителя, включая двоих детей, погибли в результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии в Калининском районе Горловки погибли 4 мирных жителя, среди которых двое детей 2012 и 2013 годов рождения», – написал он в «Максе».

Утром Приходько сообщал об атаке украинских беспилотников в Калининском районе Горловки. Он отмечал, что в результате удара ВСУ ранены шесть мирных жителей и повреждены несколько частных жилых домов. Глава города предупредил о повышенной опасности атаки БПЛА.

Обновлено. Трое из шести раненых в Горловке в результате атаки украинских вооруженных формирований являются сотрудниками скорой помощи, уточнил Минздрав ДНР.

Горловка, Наталья Петрова

