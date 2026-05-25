В Нижегородской области автобус с работниками из Северной Кореи попал в аварию

В Нижегородской области попал в аварию автобус, перевозивший иностранцев. В результате семь человек получили легкие травмы. Проводится проверка.

ДТП произошло на 563-м километре автодороги М12 «Восток». Автобус направлялся в Казань и перевозил 40 граждан из КНДР. Транспорт столкнулся с грузовиком, двигавшимся в попутном направлении, после чего вылетел на встречку и съехал в кювет.

В результате аварии пострадали пять пассажиров и два водителя. Их уже осмотрели медики, диагностировали легкие травмы и оказали необходимую помощь.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями управления по вопросам миграции. «Решается вопрос о привлечении водителя автобуса к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений)», – сообщили в региональном управлении МВД.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube